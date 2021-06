"Velocidade Furiosa 9" já estreou nos cinemas

Estreou esta quinta-feira nos cinemas portugueses "Velocidade Furiosa 9". Mais um filme da saga que começou há 20 anos e que volta a contar com Vin Diesel como um dos protagonistas.

Uma vida tranquila, longe da velocidade e do perigo. Uma nova etapa que leva a pensar no pai, assim, como o ator que lhe dá corpo. No 9.º episódio da saga, Vin Diesel vê o filho estrear-se no cinema, no papel de jovem Dom.

Mantêm-se os ingredientes do costume: muita ação e cenas de tirar o fôlego, em que a união é a arma mais poderosa contra as forças do mal.

Depois dos episódios 3, 4, 5 e 6, Justin Lin voltou não só como realizador, mas também como produtor e coargumentista de velocidade furiosa 9.

Conta ainda no elenco com nomes como a rapper e atriz Cardi B e Helen Mirren.

Velocidade Furiosa é uma das sagas mais bem-sucedidas. Já arrecadou mais de 5 mil milhões de dólares, em todo o mundo.

Los Angeles recebeu a antestreia do filme, 20 anos depois do primeiro capítulo. Uma data redonda num regresso desejado em tempos de acelerar o cinema que a pandemia travou.