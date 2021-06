Andrea Bocelli vai atuar em Coimbra com lotação praticamente esgotada

Depois de mais de um ano com cancelamentos e proibições de grandes espetáculos, em Coimbra esta sexta-feira e sábado o tenor Italiano Andrea Bocelli vai atuar ao vivo no estádio da Cidade.

A lotação está praticamente esgotada.

Com um ano de atraso, o estádio municipal de Coimbra está finalmente preparado para receber Andrea Bocelli, mas em vez de um concerto único, as regras impuseram o desdobramento da plateia por dois dias, com 13.450 lugares sentados.

Também a portuguesa Mariza estará no palco como convidada. Para além disso, existirão outras surpresas.

Distanciamento social, espetáculo sem intervalo, uso de máscara e inquéritos epidemiológicos foram algumas das formas encontradas com a DGS para garantir a segurança sanitária, segundo a organização.

Mesmo com o panorama da covid-19 a agudizar-se, espera-se que este seja um sinal positivo que se estende às 90 pessoas da equipa.

A organização conta com os lugares esgotados, ainda que alguns dos que compraram bilhete não possam vir a Portugal. Foram vendidos ingressos para o concerto em 54 países.