Documentário evoca escândalo nos hospitais da Roménia

"Colectiv - Um Caso de Corrupção" é um dos grandes fenómenos do mais recente cinema documental: em foco está a desmontagem de uma rede de comércio ilegal no interior do sistema hospitalar da Roménia. Foi nomeado para o Óscar de melhor filme internacional, tal como "O Homem que Vendeu a Sua Pele", da Tunísia, drama insólito e perturbante sobre um refugiado sírio. João Lopes destaca ainda "O Poder da Justiça", um dos títulos menos conhecidos de Francis Ford Coppola, agora disponível numa plataforma de streaming.