O novo projeto de Plutónio sobre o bairro onde cresceu, em Cascais e a nova exposição de Serralves estão em Cartaz

No Cartaz deste fim de semana, temos uma reportagem sobre o novo projeto de Plutónio. O rapper lançou três videoclipes que retratam uma parte da realidade do bairro onde cresceu, em Cascais. Os episódios têm realização de Leonel Vieira e formam uma curta-metragem; viajamos até ao Porto para conhecer a nova exposição de Serralves. "Terçolo" reúne trabalhos dos últimos 20 anos da dupla João Maria Gusmão e Pedro Paiva; no cinema, vemos como foi a estreia, em Nova Iorque, do filme de animação "Boss Baby: Negócios de Família"; e João Lopes fala sobre "Colectiv - Um Caso de Corrupção", "O Homem que Vendeu a sua Pele" e "O Poder da Justiça". A fechar, conhecemos o novo single dos Happy Mess, "Nadar de Costas".