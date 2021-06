A exposição é composta por 150 peças, divididas por oito núcleos, e ilustram os primeiros séculos da presença de Portugal na Ásia.

As peças de mobiliário nacionais, como os escritórios de mesa, partilham o núcleo central com as adaptações feitas na Índia, na China ou no antigo Ceilão Português, atual Sri Lanka.

"Histórias de Um Império", a primeira exposição inédita dedicada à Coleção Távora Sequeira, pode ser vista no Museu do Oriente em Lisboa, até outubro do próximo ano.