A nova versão de "O Pai Tirano"

A ação do filme original de 1941 começava nos Armazéns Grandella no Chiado. Um cenário, perdido há 32 anos durante o incêndio nos Armazéns do Chiado e agora recriado com recurso a fotografias e ao próprio filme protagonizado por Vasco Santana, que é ainda hoje considerado por muitos como a melhor longa metragem da história do cinema português.