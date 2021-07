Festival de Arte Urbana na Covilhã com exposições, workshops e visitas guiadas

Covilhã volta a receber o Festival Wool, de arte urbana, que celebra uma década de existência, sendo o mais antigo festival de arte urbana em Portugal.

O vetor comum nas obras artísticas criadas é a história da cidade, seja em murais ou em instalações artísticas.

A parede de um dos prédios da zona histórica da cidade serve de tela gigante à arte da dupla de artistas que veio do Uruguai.

Será mais um local de paragem obrigatória no roteiro de arte urbana da Covilhã que conta já com 40 intervenções artísticas na cidade e vai chegar às 80 em mais uma edição do Festival Wool.

O festival de arte urbana quer agora crescer para fora da cidade e atingir vários ângulos da sociedade.