"Cada vez mais temos que lutar pela igualdade de género"

Josefa de Óbidos e Aurélia de Sousa são consideradas duas das primeiras mulheres portuguesas a dedicarem-se às artes plásticas. O trabalho das artistas está em exposição na Galeria São Roque, assim como obras de Paula Rego, Salette Tavares, Graça Morais e Luísa Correia Pereira. Nesta exposição que reúne pinturas, desenhos e esculturas, é possível ver 91 trabalhos de 40 artistas portuguesas.

"A Tribute to Women: Artists in the São Roque Collection" pode ser vista na Galeria São Roque, em Lisboa, até ao dia 31 de julho.