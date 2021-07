O "western" regressa às salas de cinema

"First Cow - A Primeira Vaca da América", de Kelly Reichardt, destaca-se nas estreias da semana como uma saga que olha, de modo diferente e original, para as histórias do velho Oeste americano. João Lopes comenta ainda o drama "Quatro Dias a Teu Lado", com Glenn Close e Mila Kunis, assinalando também a reposição de mais dois títulos do classicismo italiano: "A Rapariga da Mala" e Outono Escaldante", ambos de Valerio Zurlini.