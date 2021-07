Afinal, os Buraka Som Sistema são para sempre e o motivo está neste Cartaz

Foi há cinco anos que os Buraka Som Sistema estiveram juntos em cima de um palco, pela última vez. Agora, o espetáculo fica eternizado através do lançamento de um disco ao vivo ao qual chamaram "Buraka 4 Ever"; A Galeria São Roque, em Lisboa, faz, por estes dias, uma homenagem a artistas portuguesas desde o século XVII até aos dias de hoje; no cinema, conhecemos a nova série da Netflix "Sex/Life" e João Lopes fala sobre os filmes "First Cow - A Primeira Vaca da América", "Quatro Dias A Teu Lado" e "Outono Escaldante". A fechar, recordamos um tema dos GNR que estão a celebrar 40 anos de carreira.