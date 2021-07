Cannes também está online

Se dúvidas ainda houvesse sobre as componentes virtuais dos chamados grandes eventos culturais, aí está o Festival de Cannes a mostrar e demonstrar que não há razão para demonizarmos as vantagens dos circuitos da Internet. Assim, para a sua 74ª edição (6-17 julho), este emblema artístico e mediático da Côte d’Azur — com um cartaz dominado pela imagem de Spike Lee, presidente do júri oficial — apostou num sofisticado aparato para gerir a afluência de espectadores às salas.

Não se trata exactamente de uma novidade, uma vez que, entre os grandes certames da Europa, Veneza também já pôs em prática uma estratégia semelhante. A saber: não é possível aceder a nenhuma sessão do festival (incluindo as secções paralelas, como a Quinzena dos Realizadores e a Semana da Crítica), a não ser através de um bilhete electrónico solicitado online. Entretanto, como é sabido já há mais de dois meses, “Annette”, de Leos Carax, com Marion Cotillard e Adam Driver, terá honras de abertura oficial [trailer].

Estamos, assim, perante um compromisso pleno de significado: por um lado, depois da interrupção de 2020, o festival volta a existir como um fenómeno indissociável de um público numeroso (o Grande Auditório Lumière, a maior sala de Cannes, tem mais de 2000 lugares); por outro lado, todas as vertentes do seu funcionamento passam pela Internet.

Um sintoma sugestivo desta evolução é, nos dias que antecedem o início do festival, a possibilidade de vermos no site do festival, de forma inteiramente gratuita, dois documentários (de cerca de 60 minutos, cada): “Olivia de Havilland, l’Insoumise”, de Daphné Baiwir, evocando uma das grandes damas do classicismo de Hollywood, e “Morceaux de Cannes”, de Emmanuel Barnault, antologia de momentos emblemáticos do certame organizada a partir dos imensos e riquíssimos arquivos do INA (Institut National de l’Audiovisuel). Neste último podemos descobrir algumas cenas breves, mas deliciosas, com personalidades tão diversas como Françoise Dorléac, Alfred Hitchcock, Jean-Luc Godard, Kirk Douglas ou, em amena brincadeira com os jornalistas, Peter Ustinov.