Tiago Rodrigues é o próximo diretor o Festival d'Avignon

O anúncio foi feito pela Ministra da Cultura francesa, no dia em que Tiago Rodrigues abre a edição deste ano do festival com a peça "O Cerejal". O encenador português vai dirigir o maior e mais antigo festival de artes de França, a partir de setembro de 2022.

O Presidente da República e a Ministra da Cultura felicitaram o também ator e dramaturgo de 44 anos.

Com uma carreira de mais de duas décadas no teatro, na dança e no cinema, Tiago Rodrigues venceu o Prémio Pessoa em 2019 e tem sido uma presença regular em palcos internacionais.