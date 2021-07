Tiago Rodrigues será diretor do Festival d'Avignon

O encenador e atual diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, Tiago Rodrigues, será o próximo diretor do prestigiado Festival d'Avignon, anunciou a ministra da Cultura francesa, citado pela agência France-Presse.

Tiago Rodrigues torna-se assim o primeiro estrangeiro a dirigir o festival de teatro, que se realiza anualmente na cidade francesa de Avignon e que começa hoje e termina a 25 de julho.

O anúncio foi feito hoje pela ministra da Cultura Roselyne Bachelot em Avignon, especificando que Tiago Rodrigues iniciará funcões em setembro de 2022 para o festival de julho de 2023.

NOMEAÇÃO

Com a concordância da Ministra da Cultura, Sra. Roselyne Bachelot-Narquin, e da autarca de Avignon, Sra. Cécile Helle, por proposta de sua presidente, Sra. Françoise Nyssen, o conselho de administração do Festival d'Avignon aprovou por unanimidade a nomeação como próximo diretor do Festival de Avignon Sr. Tiago Rodrigues. Assumirá suas funções a 1 de setembro de 2022 por um período de quatro anos, renovável uma vez. Olivier Py, Paul Rondin e toda a equipa do Festival d'Avignon saúdam esta nomeação.

Tiago Rodrigues leva este ano a Avignon a peça La Cerisaie (O Crejal), de Anton Tchekhov, com Isabelle Huppert.

Escolha "natural" para dirigir o Festival d'Avignon

Na apresentação como próximo diretor do evento, a ministra da Cultura afirmou ter sido uma escolha "óbvia" e "doce", com uma proposta cheia de "poesia".

Coube à governante anunciar, no Palácio dos Papas, naquela localidade francesa, o nome de Tiago Rodrigues como sucessor de Olivier Py, até agora diretor do festival.

"A escolha impôs-se de forma evidente, uma escolha que se impôs de forma natural, quase de forma doce", disse Roselyne Bachelot-Narquin.

Tiago Rodrigues sucederá a Olivier Py e a várias figuras de relevo do teatro francês, incluindo o fundador e maior impulsionador desta mostra, Jean Vilar, que liderou o festival durante 25 anos.

A estreia da mais recente peça de Tiago Rodrigues marca hoje o arranque da 75.ª edição do Festival d'Avignon.

O festival desenrola-se até dia 25 e "O Cerejal", de Anton Tchekhov, com encenação do diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, vai fazer mais 10 récitas, para lá da estreia, até dia 17 de julho.

A ministra visitou esta manhã a estrutura recém-instalada na Cour des Palais des Papes, sítio mítico deste palmarés e que a partir de agora vai acolher cerca de 2.000 espectadores em melhores condições numa obra que custou 3,8 milhões de euros, financiados pelo Estado, mas também pela região.

"O Cerejal" de Tiago Rodrigues é a primeira peça a estrear-se neste palco renovado.