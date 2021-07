Sétima arte regressa a Cannes com vacinas e testes à covid-19

O festival de cinema mais famoso do mundo está de regresso a França, depois de um ano de pausa. As regras são bem claras: as máscaras são obrigatórias, os abraços estão proibidos e todos os participantes vão ter de apresentar um teste negativo à covid-19 ou um certificado de vacinação.

São 24 os filmes que concorrem para o principal prémio do festival. O musical "Annette" de Leos Carax é o grande favorito. “The French Dispatch”, de Wes Anderson também está em destaque.

De todos os filmes que concorrem à Palma de Ouro, apenas quatro foram realizados por mulheres.