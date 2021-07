"Bem Bom". O filme sobre as Doce já está nas salas de cinema 

Depois de ter sido adiado por duas vezes, por causa da pandemia, estreou esta quinta-feira o filme "Bem Bom", sobre as Doce, a primeira girlsband portuguesa.

Em entrevista à SIC, uma das cantoras da banda, Lena Coelho, disse que esta é uma segunda oportunidade que os portugueses têm para, finalmente, valorizarem o grupo.

"Bem Bom" é um retrato da primeira girlsband portuguesa, que foi também uma das primeiras da Europa.

O filme chega ao grande ecrã um ano depois da estreia prevista.

Reúne as canções mais icónicas do grupo e acompanha o percurso da banda desde a formação até à participação no Festival da Eurovisão em 1982.