Yann Tiersen e Jorge Ben Jor confirmados para o EDPCOOLJAZZ 2022

Yann Tiersen é um dos compositores internacionais mais importantes do panorama atual. O músico, nascido em França, virá a Portugal com mais um disco na bagagem. "Kerber" sai em agosto e vai poder ser escutado ao vivo no Hipodromo Manuel Possolo, em Cascais, a 21 de julho de 2022.

Jorge Ben Jor é um nome incontornável da música brasileira. Tem uma nova abordagem ao samba, com misturas de elementos funk e rock.

O evento realiza-se em julho de 2022, em Cascais, depois de dois anos de pausa, por causa da pandemia.

Os bilhetes adquiridos para as edições de 2020 e 2021 são válidos para 2022.