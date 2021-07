"Primeira Rodada" é o single de estreia da nova banda portuguesa Expresso Transatlântico

Em 2019, Gaspar Varela fazia uma digressão mundial ao lado de Madonna, enquanto Rafael Matos e Sebastião Varela trabalhavam no novo projeto.

Em "Expresso Transatlântico", a guitarra portuguesa ganha uma nova sonoridade ao lado da guitarra elétrica, da bateria e do trompete. A nova banda portuguesa está a preparar o lançamento do 1.º EP, que conta com a participação de outros músicos.