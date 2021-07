Os Expresso Transatlântico apresentam-se e viajamos até Cannes neste Cartaz

Os irmãos Gaspar e Sebastião Varela e o baterista Rafael Matos compõem a nova banda portuguesa. Os Expresso Transatlântico apresentam-se com o single "Primeira Rodada"; chegou aos cinemas o filme sobre as Doce, a primeira girlsband portuguesa. Entrevistámos as atrizes, a realizadora e, também, Lena Coelho; esta semana, João Lopes faz os destaques de cinema diretamente a partir de Cannes; conhecemos a nova exposição sobre a saga "Harry Potter" e a nova música de Virgul com Sam The Kid.