Lionel Richie junta-se ao cartaz do EDPCOOLJAZZ 2022

A promessa é a de uma viagem por alguns dos temas mais icónicos dos anos 80. Com uma carreira já firmada e mais do que confirmada, Lionel Richie trará ao Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, músicas como "All Night Long", "Say You, Say Me" e "Endless Love".

Da história do artista norte-americano fizeram parte os Commodores, banda que integrou no final dos anos 60. Mas depois da experiência acabou por seguir uma carreira a solo e, em 1982, lançou o primeiro disco em nome próprio.

O EDPCOOLJAZZ 2022 realiza-se em julho de 2022, em Cascais, depois de dois anos de pausa, por causa da pandemia.

Os bilhetes adquiridos para as edições de 2020 e 2021 são válidos para 2022.