Festival de Cannes. Cães de Tilda Swinton vencem "Palm Dog"

O Festival de Cannes termina este sábado. Será o dia em que vai ser revelado o grande vencedor da Palma de Ouro. Esta sexta-feira, foi entregue o prémio para a Melhor Atuação Canina.

Os três cães de Tilda Swinton são os vencedores do "Palm Dog", do Festival de Cannes, por terem participado no filme "The Souvenir part 2". Não estiveram presentes na entrega do prémio independente que é atribuído, todos os anos, à melhor atuação canina, mas estiveram representados pela atriz.

Depois de ter sido cancelado no ano passado devido à pandemia, o Festival de Cannes voltou com medidas diferentes que passaram pela realização frequente de testes à covid-19 e pelo uso obrigatório de máscara que só podia ser tirada na passadeira vermelha e nas conferências de imprensa.

A abertura da edição número 74 foi feita com o musical "Annette", protagonizado por Marion Cotillard e por Adam Driver.

Outros nomes acabriam por passar pelo festival, como a atriz e realizadora Jodie Foster que recebeu a Palma de Ouro Honorária.

O novo filme de Matt Damon também foi apresentado, pela primeira vez, no festival. "Stillwater" parte do caso de Amanda Knox para contar a história de Allison, que foi acusada de assassinar a colega de quarto. Também o filme de Oliver Stone, que revisita o assassinato de Jonh F kennedy, foi mostrado em Cannes.

De Portugal, viajou "Noite Turva". A curta metragem de diogo salgado foi exibida na sessão dedicada à competição Oficial de Curtas Metragens.

O Festival de Cinema de Cannes termina já este sábado. Dia em que será entregue o prémio mais importante, a Palma de Ouro, que sairá da decisão do júri que, este ano, é presidido por Spike Lee.

