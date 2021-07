O estilista Carlos Gil vai representar Portugal na Expo do Dubai. Na bagagem leva peças de moda e decoração com base no cobertor de papa, que é originário da Guarda. Esta técnica de produção é única no país e está a precisar de apoios para não desaparecer.

É preciso entrar na antiga fábrica de Maçainhas para ouvir esta sinfonia histórica. A atividade que, no século passado, alimentou a aldeia inteira, está agora nas mãos de quatro pessoas que cruzam saberes e ainda fazem o cobertor de papa.

A lã grossa, e rejeitada pela indústria, é de ovelhas Churras Mondegueiras, também em vias de extinção. Valem os subsídios agrícolas, porque a tosquia de um rebanho de 100 ovelhas não dá para pagar um exemplar do cobertor artesanal de características únicas no país.

O empresário acompanhou o estilista Carlos Gil que vai representar Portugal na Expo Dubai com peças decorativas ou acessórios de moda, que usam com aplicações do cobertor de papa.

A inovação é uma janela de esperança para quem defende o cobertor de papa na aldeia e até mesmo em meio académico, num projeto de parceria com a câmara da Guarda.

A autarquia candidatou um projeto de inovação social a fundos comunitários. É preciso formar novos artesãos, desafiar empreendedores e salvaguardar uma das raridades culturais da região.