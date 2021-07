"Festival dos Canais" oferece sete dias de cultura em Aveiro

É preciso alguma acrobacia para manter a cultura à tona: Perceptions, um espetáculo de circo contemporâneo, quer precisamente encontrar o equilíbrio num mundo incerto e caótico.

Dinâmica é o que o "Festival dos Canais" traz à cidade de Aveiro. São 50 espetáculos, de artistas de 11 nacionalidades. Quase tudo acontece em espaços exteriores, junto aos canais da Ria.

A vida do "Festival dos Canais" segue em frente, mesmo tendo Aveiro subido a concelho de risco elevado. Organizado pelo Teatro Aveirense e pela Câmara Municipal alinha a cultura com as regras de segurança covid-19.

O "Festival dos Canais" decorre neste fim de semana e no próximo, entre os dias 23 e 25. O programa está online e os bilhetes, mesmo gratuitos, devem ser levantados pelo menos uma hora antes dos eventos.