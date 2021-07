Julia Ducournau é a segunda mulher na história de Cannes a ganhar a Palma de Ouro

"Titane" foi o filme distinguido com Palma de Ouro na 74.ª edição do Festival de Cinema de Cannes. O filme de horror francês foi realizado por Julia Ducournau. É a segunda vez na história do evento que uma mulher recebe o principal prémio do festival.

A noite ficou também marcada com a distinção de Leos Carax como melhor realizador pelo filme "Annette". Renate Reinsve venceu na categoria de melhor atriz em "The Worst Person In The World”.

"Drive My Car" e "Compartment n.º 6" foram outros dos filmes distinguidos naquele que é o mais importante festival de cinema do mundo.

O Festival de Cinema de Cannes regressa depois de um ano de interregno, por causa da pandemia. Spike Lee foi presidente do júri, sendo o primeiro negro a assumir o papel.

