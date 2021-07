"Estamos esquecidos"

Esta semana, foi adiado mais um festival e as perdas continuam a acumular-se, numa altura em que os promotores continuam à espera dos resultados dos testes piloto realizados em maio.

Foi anunciado em junho como um sinal de esperança para um dos setores mais afetados pela pandemia. O festival "Música no Parque" tinha encontro marcado com o público no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, esta semana e até tinha um plano de contingência aprovado pela Direção Geral da Saúde.

A dois dias da chegada dos Xutos e Pontapés para atuar no recinto, a organização recebeu um parecer negativo da DGS, que obrigou ao adiamento do festival para agosto. Parecer que estava pedido há um mês.

Setor à espera dos resultados dos testes piloto

Uma das respostas mais desejadas pelo setor cultural está nos resultados dos testes piloto realizados em maio, com o objetivo de perceber se era seguro aumentar a lotação das salas de espetáculo e saber se era possível realizar grandes eventos ao ar livre ainda em 2021.

Dois meses depois, a Direção Geral da Saúde ainda não apresentou esses dados, mas a SIC sabe que a DGS prometeu divulgar essas conclusões nos próximos dias. Ainda assim, o setor diz se abandonado pelas autoridades e pelo governo.