Exposição de Ai Weiwei já pode ser vista em Serralves

Ai Weiwei está em Serralves, no Porto, com mais uma exposição. O artista chinês apresenta pela primeira vez a obra "Pequi Vinagreiro": tem 32 metros de altura e pesa 54 toneladas.

A exposição intitulada "Entrelaçar" apresenta, entre outros, a série "Raízes" e "Pequi Vinagreiro", trabalhos que refletem a preocupação do artista com o ambiente e, particularmente, com a desflorestação da mata atlântica brasileira.

A exposição aborda o conceito de árvore como fenómeno biológico e como metáfora do impacto da globalização nos ecossistemas e na pegada ecológica humana na Terra.

Os trabalhos de Ai Weiwei estarão expostos, no museu, entre esta quinta-feira e 5 de fevereiro de 2022 e até 09 de julho de 2022 no parque.