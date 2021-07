Pequenos fotógrafos da Quinta do Loureiro

A curiosidade pela descoberta de uma nova arte contagiou o Tiago, o Rodrigo, o João, a Eva e o Enzo. A fotografia tem feito parte da rotina, pelo menos uma vez por semana para o grupo de jovens criadores da Quinta do Loureiro, em Lisboa, que ganhou novas perspetivas e retratos.

Uma inspiração cativada pelo projeto "Bairro Meu". Uma iniciativa de inclusão social, que convidou o fotógrafo Daniel Rodrigues, vencedor da categoria de "Vida diária" do World Press Photo em 2013, para orientar os habitantes mais novos da Quinta do Loureiro na descoberta da arte da fotografia.

No final do workshop, as melhores fotografias vão ser exibidas numa exposição. Depois disso, o projeto "Bairro Meu" vai focar-se noutras iniciativas artísticas para envolver outras gerações da Quinta do Loureiro.

Os passos seguintes vão passar pela arte urbana, escrita criativa e outros movimentos artísticos.