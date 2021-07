Djodje está a preparar um novo álbum para celebrar os 20 anos de carreira. A SIC acompanhou as gravações do videoclipe do novo single do artista cabo-verdiano, "Sima Nkre", no Kartódromo do Montijo.

O novo single juntou Djodje a artistas como Julinho Ksd e o Deejay Telio.

Para além do Kartódromo do Montijo, o videoclipe foi também gravado no Estádio da Luz e no Bairro Cova da Moura em Lisboa, lugares que representam a identidade de cada um dos artistas que dele fazem parte.