Morreu Joey Jordison, baterista e membro fundador dos Slipknot, aos 46 anos.

Joey Jordison, de acordo com um comunicado da família, morreu, esta segunda-feira, durante o sono, sem que nenhuma causa fosse apontada.

"A morte do Joey deixou-nos com um vazio nos corações e com sentimentos de tristeza indescritíveis. Para os que conheciam o Joey, percebiam a sua inteligência rápida, a sua personalidade gentil, coração gigante, e todo o amor pela família e música. A família do Joey pede que os amigos, fãs e órgãos de comunicação social respeitem a necessidade de privacidade e paz neste momento incrivelmente difícil", lê-se no comunicado da família divulgado pela Rolling Stone.