Há novas Lojas com História

O programa "Lojas com História" foi criado em 2015 e ganhou força dois anos depois com a aprovação do Regime de Reconhecimento e Proteção de Estabelecimentos e Entidades de Interesse Histórico que defende as lojas da liberalização das rendas e garante que estes negócios não possam mudar de atividade comercial. Uma ajuda que se estende a 12 novas lojas, numa altura em que a prioridade é a sobrevivência.