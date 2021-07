Ornatos Violeta e Zen no North Music Festival em 30 de setembro

O North Music Festival, que vai acontecer entre 30 de setembro e 2 de outubro, vai contar com Ornatos Violeta, Linda Martini, Zen e Paus no primeiro dia do evento, anunciou hoje a organização.

Segundo comunicado da organização, no dia 30 de setembro o cartaz vai ser dedicado ao rock nacional, tendo em conta o cancelamento da presença dos norte-americanos Deftones, estando ainda previstas as atuações, na Alfândega do Porto, de Paraguaii e Pedro da Linha.

Como recorda a organização, o cartaz do evento inclui também os concertos de The Script, OneRepublic, The Waterboys e GNR.

"Além de muita música no seu palco principal, o North Music Festival está a preparar uma programação diversificada com o objetivo de proporcionar uma experiência inesquecível ao seu público", acrescentou a organização.

À semelhança dos demais eventos culturais, devido à pandemia de covid-19, o North Music Festival adiou a edição de 2020 para este ano.

Inicialmente, a realização do festival estava agendada para maio, mas, como explicou à Lusa, em abril, o diretor do festival e da produtora Vibes & Beats, Jorge Veloso, a organização considerou mais "prudente" avançar com o evento em outubro, altura em que se esperava poder realizar o festival "dentro de uma nova normalidade".

Os bilhetes diários têm o valor de 50 euros, enquanto o passe geral custa 90 euros em pré-venda.

Segundo comunicado nas redes sociais da organização, devido ao cancelamento de Deftones, "todos aqueles que pretendam devolver o bilhete relativo ao dia 30 de setembro, e receber o reembolso do valor, poderão solicitá-lo no ponto de venda onde o adquiriram, no prazo de 14 dias úteis, após o dia previsto para a realização do concerto".