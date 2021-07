Jovem Orquestra Portuguesa atua com alguns instrumentos pouco convencionais no CCB

A Jovem Orquestra Portuguesa atua esta sexta-feira no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

O concerto que junta músicos de todo o país entre os 14 e os 24 anos conta com alguns temas clássicos e uma peça inédita que conta com alguns instrumentos pouco convencionais.

Uma iniciativa da Orquestra de Câmara Portuguesa. Dedica-se aos jovens músicos de todo o país selecionados pelo talento e potencial.

O concerto no Grande Auditório do CCB é o culminar do último de três encontros anuais do grupo, que voltou a reunir-se, desta vez, para interpretar pela primeira vez a composição "Toys R Us".