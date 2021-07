Há 12 pianos espalhados por Óbidos

O projeto criado há 26 anos faz parte do Festival Internacional de Piano do Oeste.

A casa da pianista e diretora artística Manuela Gouveia, a Igreja de São João Baptista e o Auditório Municipal foram transformados em salas de aula.

A edição de 2020 foi cancelada devido à pandemia mas, este ano, as formações recebem 16 alunos e 5 professores que são músicos internacionais.

O programa conta também com vários concertos e o festival realiza-se até 10 de agosto.