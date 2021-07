"Madres Paralelas" e "Spencer" nomeados ao Leão de Ouro em Veneza

Já são conhecidos os 21 filmes nomeados para vencer o Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza.

"Madres Paralelas", "Competencia Oficial", "The Card Counter", "Spencer" e "The Lost Daughter" são alguns das longa-metragens em competição.

Já "Duna", uma adaptação do romance de Frank Herbert, e "O Último Duelo" que junta Matt Damon, Ben Affleck e Adam Driver, ficaram fora da lista.

Mais uma vez, a cerimónia da entrega de prémios vai ficar marcada pela pandemia e o uso de máscara e lugares marcados são algumas das regras que deverão fazer parte desta edição, assim como a apresentação de um teste negativo à Covid-19 ou um certificado que comprove pelo menos uma dose da vacina.

A 78.ª edição do Festival de Cinema de Veneza decorre de 1 a 11 de setembro.