Tony Bennett, um dos maiores nomes da música celebra, esta terça-feira, 95 anos. Para marcar a data, atua esta terça-feira e quinta-feira, pela última vez em Nova Iorque.

Tem mais de 70 anos de carreira. É um dos maiores artistas do mundo e celebra esta terça-feira 95 anos.

Para marcar a data, realiza dois espetáculos, em parceria com Lady Gaga, no Radio City Music Hall. São as últimas oportunidades para ver o cantor nos palcos de Nova Iorque.

