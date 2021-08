Torre dos Clérigos com horário alargado até setembro

A emblemática obra de Nicolau Nasoni voltou a receber visitantes fora de horas. Durante a semana, até ao dia 5 de setembro, vai ser possível visitar a Torre dos Clérigos até às 21:00, podendo ser alargado até às 23:00 no fim de semana.

A Torre dos Clérigos esteve fechada mais de quatro meses devido à pandemia. Reabriu em abril, vai agora funcionar com horário alargado e consequentemente com um reforço das medidas de segurança sanitárias.

Uma subida íngreme de 225 degraus, que promete tirar o fôlego.

Mesmo quem vive do outro lado do rio Douro, vale sempre a pena ver o Porto de uma outra perspetiva.

A Torre dos Clérigos atingiu em setembro do ano passado a marca de cinco milhões de visitantes, assinalada com a visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Veja também: