Quem vai ganhar os Óscares? A pergunta, motivadora como sempre, parece, no mínimo precipitada. E não só porque faltam mais de sete meses para aquela que será a 94ª cerimónia dos prémios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas (marcada para 27 de março). Acontece que a esmagadora maioria das candidaturas mais fortes pertencerão, por certo, e de acordo com a tradição, a títulos cuja estreia só ocorrerá no último trimestre do ano…

Ainda assim, e em nome de outra tradição, a imprensa especializada de Hollywood já começou a delinear a logística das suas especulações. O “Variety”, por exemplo, avançou há poucos dias com a sua “previsão de nomeados”. No topo da lista está o novo filme de Ridley Scott, “House of Gucci”, sobre o império da moda da família Gucci, com um elenco que inclui Lady Gaga, Adam Driver e Al Pacino. Bem colocados surgem também: “The Tragedy of Macbeth”, nova versão da peça de Shakespeare assinada por Joel Coen, com Denzel Washington como protagonista; “West Side Story”, revisitação do musical clássico por Steven Spielberg [trailer]; “Parallel Mothers”, com Penélope Cruz mais uma vez dirigida por Pedro Almodóvar; e “Um Herói”, o drama de Asghar Farhadi há poucas semanas distinguido com o Grande Prémio de Cannes.

As previsões irão, por certo, ser objecto de regulares “correções” (também faz parte da tradição). De qualquer modo, o que está em jogo excede os meros trunfos competitivos deste ou daquele título. Como pano de fundo, deparamos com a quebra do impacto (tradicional, hélas!) da cerimónia dos Óscares. Os números são esclarecedores: de acordo com os valores oficiais referentes aos EUA, a transmissão do espectáculo dos últimos Óscares (no passado dia 25 de abril) mobilizou 10,4 milhões de espectadores… a pior audiência desde 1974.

A situação de pandemia ajudará a explicar tal diminuição de audiência televisiva. Seja como for, não basta para compreender o impacto cada vez menor de um evento que, mundialmente, já foi dos mais mobilizadores momentos do “entertainment”. Para a Academia, a muito falada pluralidade dos filmes e dos nomeados não está a ser acompanhada por uma diversificação do próprio público. Nesta perspectiva, os Óscares de 2022 serão um teste decisivo.