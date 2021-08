Coprodução portuguesa "Sycorax" em competição no Festival de Cinema de Toronto

A coprodução portuguesa "Sycorax", realizada pelo espanhol Lois Patiño e pelo argentino Matías Piñeiro, estará em competição no 46.º Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), que acontece em setembro naquela cidade do Canadá, foi anunciado.

"Sycorax", coproduzido pela portuguesa Bando À Parte e pela espanhola Filmika Galaika, foi rodado nos Açores e consta da lista de 38 filmes que integram o programa de curtas-metragens do TIFF, hoje divulgado pelo festival em comunicado.

O programa de 'curtas' inclui "38 novas narrativas 'live-action', documentários e animação por um grupo variado de realizadores que representam 22 países".

"Acreditamos que os 38 filmes selecionados para o programa de Curtas-Metragens são alguns dos mais notáveis que o público verá este ano. São também uma prova da força, imaginação e resiliência que os realizadores mostraram face a todos os desafios recentes. E embora estas obras possam ser muito diferentes no que diz respeito às histórias que contam, formas que assumem e pessoas e perspetivas que retratam, são todas visões únicas e profundamente pessoais que estamos entusiasmados em partilhar com os espectadores", afirmou o programador daquela secção, Jason Anderson, citado no comunicado.

Os filmes que integram o programa de curtas-metragens são elegíveis para três prémios atribuídos pelo júri (Melhor Filme, Melhor Filme Canadiano e Melhor Filme por uma mulher) e para o Prémio Changemaker da Fundação Shawn Mendes.

"Sycorax", a partir de uma obra de William Shakespeare, foi rodado nos Açores, resultado de uma residência artística.

O filme foi exibido em julho na 53.ª Quinzena dos Realizadores, um programa paralelo e não competitivo do Festival de Cinema de Cannes, em França.

A 46.ª edição do TIFF, codirigido pela programadora portuguesa Joana Vicente, decorre entre 09 e 18 de setembro. No ano passado, o TIFF aconteceu com uma programação reduzida, por causa da covid-19, e virada sobretudo para o 'online', embora tenha tido alguns eventos presenciais limitados.

Este ano, "Diários de Otsoga", de Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes, é uma das seis longas que integram a secção Wavelengths.

O filme de Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes foi rodado em 2020 já em plena pandemia, com os atores Crista Alfaiate, Carloto Cotta e João Nunes Monteiro e toda a equipa técnica confinada numa casa, com jardim e piscina.