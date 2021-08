Nova revista literária, gratuita e digital lançada este mês com inédito de Nuno Júdice

Uma nova revista literária independente, de distribuição gratuita e formato digital, que reúne nomes conhecidos do panorama literário português e novas vozes, vai ser lançada no dia 28 de agosto, tendo como convidado Nuno Júdice, com um poema inédito.

Criado por duas amantes de literatura, que lhe deram o nome Palavrar, inspirado em Fernando Pessoa, este projeto propõe-se entreter os leitores, dar a conhecer novas vozes literárias, promover a reflexão e o conhecimento, revelaram as autoras da revista, em comunicado.

Diana Almeida, médica obstetra, amante de livros e da escrita, que em tempos se dedicou a um blogue de crítica literária, e Analita Alves dos Santos, autora, ativista literária, curadora do clube de leitura "Encontros Literários -- O Prazer da Escrita", são as responsáveis pelo projeto, cujo design está a cargo da artista visual Isa Silva.

"PALAVRAR --- Ler e escrever é resistir"

Caracterizada pela diversidade de rubricas e assuntos, a "PALAVRAR --- Ler e escrever é resistir" partilhará crónicas, contos, histórias infantis, poesia de autores conhecidos e desconhecidos, crónicas, artigos de opinião de vozes consagradas no panorama literário nacional, história da literatura, escrita criativa, escrita motivacional, revisão e edição de textos e crítica literária.

Incluirá ainda o questionário de Proust a um convidado especial por edição. O objetivo é possibilitar uma aprendizagem com quem vai na dianteira e dar voz a quem deseja gizar caminho no mundo literário em Portugal.

"O dia 1 de agosto, data de nascimento de Herman Melville, importante romancista da literatura norte-americana, contista, ensaísta e poeta, imortalizado com a obra-prima 'Moby Dick', foi também a data escolhida para a apresentação do primeiro número da revista literária portuguesa 'PALAVRAR --- Ler e escrever é resistir'", explicam as mentoras.

O lançamento oficial da revista, cujo primeiro número apresenta um poema inédito de Nuno Júdice, terá lugar no próximo dia 28, pelas 21:30, e a participação é gratuita, embora sujeita a inscrição.

Segundo Diana Almeida e Analita Alves dos Santos, a inspiração para o título da publicação nasceu da frase "gosto de palavrar", de Fernando Pessoa.

Para o mote "Ler e escrever é resistir", as autoras foram beber às palavras de Lídia Jorge, que certa vez afirmou que "a literatura é um ato de resistência absolutamente indispensável" e que é preciso "publicar, ler e divulgar".

A "PALAVRAR - Ler e escrever é resistir", conta com a participação de 21 novos autores, lado a lado com escritores e especialistas, como Ana Salgado (que aborda o tema da revisão e edição de textos), David Roque (escrita criativa), Filipa Melo (história da literatura), João Ventura (crónica literária de viagens), Júlia Domingues (escrita motivacional), Lénia Rufino (crónica), Luís Cardoso (Lusofonias), Sandra Barão Nobre (biblioterapia), Tânia Ganho (crítica literária), Maria Luísa Francisco (escrita poética), James McSill (crónica), num total de 84 páginas.

A revista pode ser descarregada gratuitamente aqui.