Esta quinta-feira, celebra-se o Dia Internacional da Juventude. Para assinalar a data, as entradas são gratuitas em alguns museus, palácios e outros monumentos para quem tiver entre 12 e 29 anos.

A medida é válida para os jovens entre os 12 e os 29 anos. Em diversos museus, monumentos e palácios tutelados pela Direção Geral do Património Cultural. Fazem parte desta lista, por exemplo, a Torre de Belém, o Palácio da Ajuda, os Museu do Chiado, do Traje e de Arqueologia, em Lisboa, entre outros.

Em Viseu, o Museu Grão Vasco, no Porto, o Soares dos Reis, em Coimbra, o Museu Machado de Castro e, em Évora, o Museu Frei Manuel do Cenáculo, entre outros, também estão na lista daqueles onde os mais novos entravam sem pagar.

Foram ainda desenvolvidas algumas iniciativas que têm como objetivo fazer os jovens refletir sobre sistemas alimentares e sustentabilidade.

Além deste dia em que se celebra a juventude, aos domingos a entrada nos museus é grátis.