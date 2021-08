Sessão de Cinema: “Infiltrado”

Vimo-lo recentemente a desempenhar as funções de presidente do júri do Festival de Cannes: Spike Lee, o cineasta de dramas sociais como “Não Dês Bronca” (1989), frescos políticos como “Malcolm X” (1992) ou dramas de guerra como “Da 5 Bloods - Irmãos de Armas” (2020), é também um talentoso explorador da tradição do “thriller”. Uma boa maneira de recordar as suas capacidades nesse registo poderá ser “Infiltrado” (título original: “Inside Man”), uma produção de 2006 agora disponível em streaming.

A situação é, precisamente, tradicional: um assalto a um banco, uma situação em que os assaltantes ficam encurralados com um grupo de reféns, uma brigada especial da polícia que tenta resolver o assunto com um mínimo de incidentes… O certo é que Spike Lee não se contenta com a aplicação das convenções do género, acabando por um fazer um filme sobre o perverso poder do dinheiro e as implicações mediáticas e políticas de uma situação, afinal, tão peculiar.

Há, por isso, um ritmo de insólito “suspense”. Especialmente subtil é o modo como o filme equilibra as cenas de acção física com as negociações de bastidores, numa dinâmica dramática em que quase todos apresentam uma aparência que não corresponde necessariamente ao seu real papel em tudo aquilo que está a acontecer.

Sem esquecer, claro, que Spike Lee é um brilhante director de actores, para mais aqui contando com um verdadeiro elenco de luxo. Denzel Washington, colaborador regular do realizador, assume o papel principal, sendo ainda de destacar a participação de Clive Owen, Jodie Foster, Christopher Plummer e Willem Dafoe. Para a história, registe-se que, no final de 2006, na sua habitual lista dos “10 filmes do ano”, o American Film Institute incluiu este magnífico “Infiltrado”.

