A atriz Eunice Muñoz já teve alta hospitalar.

A notícia foi confirmada pela família da atriz de 92 anos à SIC. Eunice Muñoz estava internada, em Lisboa, para fazer alguns exames médicos.

Não há, para já, data prevista para o regresso ao palco de Eunice Muñoz, que vai continuar a recuperação em casa.

A atriz está a celebrar 80 anos de carreira e estava em digressão com a peça "A Margem do Tempo", um trabalho que leva ao palco com a neta, Lídia Munõz.