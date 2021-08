Um novo festival de música de nome Palcos com História realiza-se em setembro, em Beja e Lisboa, sob o mote "Viver a Cultura", com o duo Virgem Suta e a banda Quinta do Bill, entre outros, foi anunciado esta segunda-feira.

"O objetivo do festival é levar música a locais com relevância histórica e desta forma promover o património cultural de cada município parceiro do projeto. Em cada concerto é tido em conta todo o enquadramento cénico e histórico inerente a cada uma das localidades, de modo a enaltecer a enorme grandeza e relevância da nossa cultura patrimonial nos espetáculos", explica em comunicado a organização.

Em Beja, o festival acontece nos dias 11 e 12 de setembro no Castelo de Beja, erguido no século XII.

No Castelo, atuam no dia 11 de setembro, às 21:30, os alentejanos Virgem Suta, que se estrearam discograficamente em 2009 e, no dia seguinte, pelas 21:00, o cantor Fernando Tordo, autor de temas como "Adeus Tristeza".

Depois da capital baixo-alentejana, o festival ruma a Lisboa, onde acontece, no Palácio Baldaya, nos dias 24 e 25 de setembro. No dia 24, às 21:30 atuam Os Azeitonas e, no dia seguinte, os Quinta do Bill, liderados por Carlos Moisés, em formato acústico.

Os concertos no palácio realizam-se no jardim, "ideal para concertos ao ar livre", segundo a organização.

Produzido pela Contos da Praça, o festival conta com apoio da Câmara Municipal de Beja e da Junta de Freguesia de Benfica, ao abrigo do Garantir Cultura.