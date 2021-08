Governo nomeia Pedro Penim diretor artístico do Teatro D. Maria II

O Governo anunciou esta quarta-feira a nomeação do encenador, ator e dramaturgo Pedro Penim para diretor artístico do Teatro D. Maria II, num mandato de três anos. Em comunicado, o Ministério da Cultura agradece o trabalho do seu antecessor, Tiago Rodrigues.

Pedro Penim nasceu em Lisboa em 1975, é encenador, ator e dramaturgo e, aos 46 anos, assume a direção artística do Teatro D. Maria II.

Licenciado em Teatro pela Escola Superior de Teatro e Cinema e com um mestrado em Gestão Cultural pelo ISCTE, fundou em 1995 o coletivo Teatro Praga, companhia emblemática da criação teatral portuguesa contemporânea.

É também fundador do espaço cultural Rua das Gaivotas 6, em Lisboa, projeto que acolhe criações de novos artistas.