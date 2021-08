Artista plástica recria tradições de Vila Franca do Campo em sete murais

No porto de pescas de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, um dos sete murais começa a ganhar cores sob o olhar atento dos pescadores.

O projeto de intervenção artística nasceu da ambição de Andreia Sousa em dar vida e visibilidade às tradições da terra onde nasceu.

Além do calor que se faz sentir, uma das dificuldades do projeto, que termina no final deste mês, é a dimensão do mural, que tem cerca de 80 metros.

É o terceiro mural do roteiro das artes visitável nos locais emblemáticos de Vila Franca do Campo.