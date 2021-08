Morreu o ator Shinichi Chiba

O ator japonês Shinichi Chiba, que trabalhou em cinema no Japão e Estados Unidos, morreu esta quinta-feira aos 82 anos em Kimitsu, no Japão, em consequência da covid-19, revelou a imprensa japonesa.

Shinichi Chiba foi uma das figuras que popularizaram a presença das artes marciais coreografadas em filmes e séries de ação, com uma carreira iniciada nos anos 1960.

Nascido em 1939, Sadaho Maeda adotou o nome artístico Shinichi Chiba - ou Sonny Chiba - quando se estreou em televisão na década 1960 em "Seven Color Mask" ou "Invasion of the neptune men".

Além das dezenas de produções em que participou no Japão, quase sempre com muita ação e poucas palavras, Chiba entrou também no cinema norte-americano, nomeadamente em "Amor à queima-roupa" (1993), "Kill Bill" (2003-2004) e "Velocidade furiosa - Ligação Tóquio" (2006).

Lucy Pemoni

Shinichi Chiba era cinturão negro em várias modalidades de artes marciais desde os anos 1950.

Segundo os media japoneses, o ator tinha sido infetado há algumas semanas com o novo coronavírus, tendo sido hospitalizado mais tarde com uma pneumonia.