Música no Parque e Figuras à Rampa arrancam esta quinta-feira

Arranca esta quinta-feira o Música no Parque, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, depois de ter sido adiado. O festival dedicado à música portuguesa está marcado para 19, 20, 21, 26, 27, 28 de agosto

Dino d'Santiago e Pedro Mafama inauguram o Música no Parque esta quinta-feira. Fernando Daniel, Carminho, Os Quatro e Meia, Deixem o Pimba em Paz e Cláudia Pascoal são alguns dos nomes que também vão subir ao palco. Os Xutos & Pontapés encerram o festival no dia 28 do próximo mês.

Devido às restrições impostas pela pandemia, a lotação é limitada e o público vai ter lugares marcados e sentados. Os bilhetes que já tinham sido adquiridos continuam válidos para as novas datas.

Esta quinta-feira começa também o Figuras à Rampa, em Faro.

Os concertos vão decorrer ao ar livre, na rampa do Teatro das Figuras. Vão atuar artistas como Neev, Tiago Bettencourt ou Capitão Fausto.

O festival decorre até domingo e depois novamente nos dias 26 e 27 de agosto.

Os bilhetes têm o preço único de 10 euros e a "organização informa que todos os espectáculos serão gravados e transmitidos em diferido nas redes sociais do Teatro das Figuras".