Morreu Don Everly, da dupla Everly Brothers

O músico Don Everly, da dupla Everly Brothers, dos anos 1950, morreu no sábado aos 84 anos, noticiou o jornal Los Angeles Times.

Everly morreu na sua residência em Nashville, no estado norte-americano do Tennessee.

"Don viveu o que sentia no seu coração [...] e comemorou compartilhando a música que um Everly Brother fez para ele", afirmou, em comunicado, a família, citada pelo jornal.

Os irmãos Everly formaram uma das duplas mais influentes da história do rock and roll e alcançaram seu pico de popularidade no final dos anos 1950 e início dos 1960, noticiou a agência Efe.

As preciosas harmonias dos irmãos Phil, que morreu em 2014, e Don influenciaram nomes da história da música como The Beatles, The Beach Boys ou The Byrds.

Entre suas canções mais célebres estão "Cathy's Clown", "Wake Up Little Susie", "Bye Bye Love", "When Will I Be Loved" e "All I Have to Do Is Dream".

Os Everly Brothers foram incluídos no Rock and Roll Hall of Fame em 1986.