Sessão de Cinema: “Laranja Mecânica”

Entre os grandes mestres da história do cinema, Stanley Kubrick (1928-1999) é, felizmente, dos mais conhecidos. Os seus filmes continuam a ter uma difusão regular, nas salas e não só. Agora, “Laranja Mecânica” (1971), por certo um dos seus trabalhos mais ousados e também mais polémicos, é um dos títulos que podemos redescobrir.

Baseado no romance homónimo de Anthony Burgess, publicado em 1962, o filme situa-se numa Grã-Bretanha futurista e acompanha as aventuras e desventuras de Alex DeLarge — por certo a mais célebre composição de Malcolm McDowell —, líder de um bando de delinquentes, amante da música de Beethoven, que é sujeito a um processo de terapia para corrigir o seu comportamento violento.

Estamos perante um filme adulto e para adultos. Em boa verdade, a perturbação do filme instalou-se (e persiste) através do modo como Kubrick coloca em cena questões que o tempo não diluiu — do equilíbrio do espaço familiar até ao papel do Estado no combate às formas de violência social.

O próprio Kubrick apresentou um resumo do seu filme cuja pertinência se mantém. “Laranja Mecânica” é, assim, “uma sátira social que lida com a questão de saber se a psicologia do comportamento e o condicionamento psicológico são novas armas ameaçadores que um governo totalitário pode usar para instalar formas globais de controle dos seus cidadãos, transformando-os em pouco mais que robots.”

A música electrónica de Wendy Carlos, a surreal cenografia de John Barry e as cores intensas da direcção fotográfica de John Alcott são alguns dos elementos que, a par da excelência do elenco (que inclui ainda nomes como Patrick Magee, Michael Bates e Adrienne Corri), contribuíram para o impacto de “A Laranja Mecânica” — e, em última instância, para a sua condição de fenómeno de culto. A partir de 2020, o filme passou a integrar o National Film Registry, ou seja, a lista de preservação de títulos clássicos da Biblioteca do Congresso dos EUA.

