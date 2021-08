91.ª Feira do Livro com lotação máxima diária aumentada 

Vão estar representadas quase 750 marcas editoriais no recinto no Parque Eduardo VII em Lisboa, num recinto que terá uma lotação ampliada relativamente à edição de 2020.

Não será pedido o certificado de vacinação ou um teste negativo à entrada.

Pela segunda vez, a pandemia vai limitar a Feira do Livro a um espaço comercial temporário, com as mesmas regras de segurança aplicadas em 2020 como o uso obrigatório de máscara em todo o recinto e a manutenção do distanciamento social recomendado de 2 metros, mas este ano a lotação máxima diária foi aumentada para 5.500 pessoas.

A 91.ª edição da Feira do Livro é uma das maiores de sempre, com 744 marcas editoriais representadas. Realiza-se de 26 de agosto a 12 de setembro, o Parque Eduardo VII em Lisboa.