Projeto de Christo embrulha Arco do Triunfo em Paris

O Arco de Triunfo em Paris vai ser coberto com um tecido gigante, um projeto idealizado pelo artista plástico búlgaro Christo Vladimirov Javacheff.

O projeto de Christo foi aceite em 2017, mas a ideia foi criada muito antes. Em 1961, três anos depois de se mudar para Paris, o artista Christo e a esposa, também artista, Jeanne-Claude, começaram a criar obras de arte em espaços públicos.

O artista plástico morreu no ano passado e só agora, através do sobrinho, é que a instalação vai ganhar forma.

Com 50 metros de altura, o monumento do século XIX vai ser coberto com 25.000 m2 de tecido de polipropileno azul prateado, atado por 3.000 metros de corda vermelha.

Christo ficou conhecido pelas instalações gigantes. Em 1995 também embrulhou o Parlamentos alemão em Berlim e há 5 anos (em 2016) construiu uma plataforma flutuante no Lago Iseo, em Itália.

Com um custo de 14 milhões de euros, este projeto é totalmente financiado através da venda de obras originais de Christo.

A instalação póstuma pode ser vista entre 18 de setembro e 3 de outubro, em Paris.